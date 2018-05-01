6 مايو.. عرض فيلم «شعور أكبر من الحب» بالمعهد الفلمنكى

يُنظم المعهد الثقافي الفلمنكي الهولندي بالقاهرة٬ عرض للفيلم اللبناني "شعور أكبر من الحب" للمخرجة ماري جيرمانوس سابا٬ وذلك في تمام السابعة والنصف٬ من مساء الأحد٬ الموافق 6 مايو الجاري، والفيلم من إنتاج عام 2017 وتبلغ مدة عرضه 99 دقيقة.



وفي أول ظهورِ لها كمخرجة، تحيي «ماري جيرمانوس سابا» ثورة منسية في معامل التبغ وشوكولاتة غندور اللبنانية، وهذه الأحداث من السبعينات، التي وعدت بثورة شعبية، وبنتيجتها تحرير المرأة، تم محوها من الذاكرة الجماعية بسبب الحروب الأهلية في البلاد.



والفيلم غني باللقطات الأرشيفية من السينما النضالية اللبنانية، ويعيد بناء روح تلك الثورة، موجهاً السؤال للماضي حول كيفية تغيير الحاضر.



