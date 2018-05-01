موعد عرض «نسر الصعيد» على قنوات «ألفا» فى شهر رمضان

قررت مجموعة قنوات «ألفا» عرض مسلسل «نسر الصعيد» في رمضان المقبل، على شاشتها 3 مرات يوميًا بواقع مرة كل 8 ساعات.



وجاءت المواعيد المحددة للمسلسل في المواعيد الأتية: "العاشرة والنصف مساءً، ويعاد في السادسة والنصف صباحًا، والثانية والنصف ظهرًا".



والمسلسل من بطولة، محمد رمضان ودرة وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومحمد عز، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج ياسر سامي ومن إنتاج العدل جروب.