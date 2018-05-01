إغلاق جزئى لطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى بسبب هبوط أرضى

أفادت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، أنه نتيجة تجمع المياه حدث هبوط في الطبقة السفلية بجهة الكيلو 70 و 71 بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.



وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ إصلاح الهبوط الأرضي بالطبقة السفلية بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بالحارة اليمني بالكيلو 70 والـ71 في اتجاه الإسماعيلية.



ونوهت المرور، أنه سيتم استقطاع الحارة اليمنى بالكيلو 70 لتغيير طبقة الأياس، والطبقة السفلية، وترك باقي عرض عرض الطريق ( 4 حارات مرورية)، للحركة المرورية، وعقب الانتهاء يتم البدء في تنفيذ باقي الأعمال بالحارة اليسري بجهة الكيلو 71 ويتم استقطاع الحارة اليسري وترك باقي عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية.



وأشارت المرور، إلى أن الأعمال تستمر لمدة 5 أيام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم.



من جهتها ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين كل الخدمات من علامات إرشادية وتحذيرية على بعد مناسب لإرشاد قائدي السيارات.