كبير موظفى البيت الأبيض ينفى وصفه لترامب بـ«الغبى»

نفى كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي نشرت على موقع قناة أمريكية شهيرة، والتي زعمت بأنه وصف مرات عديدة الرئيس دونالد ترامب بـ «الغبي».



وأوضح «كيلي»، أنه أقضي وقتًا كبيرًا مع الرئيس أكثر من أي شخص آخر، ولديه علاقة صريحة وقوية بشكل لا يصدق، وأن ترامب يعرف موقفه، وكلاهما يعرف أن هذه القصة «هراء كامل»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية،



وكانت شبكة «NBC» الأمريكية، قالت أمس الإثنين، إن «كيلي» أدلى بتصريحات لمساعديه تضمنت إهانة ذكاء الرئيس ترامب، ويقدم نفسه على إنه مُنقذ للولايات المتحدة، وقد أكد هذا الأمر ثمانية مسئولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض.