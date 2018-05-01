النيابة تستمع للشهود وضحايا عصابة سرقة المساكن بالشروق

تستمع نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الثلاثاء، للشهود وضحايا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشروق وضم 4 متهمين "محمود.ج"، و"ياسر.إ"، و"هيثم.خ"، و"طارق.م".



وكانت النيابة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت مزيدًا من التحريات عن النشاط الإجرامى للصوص وضحاياهم السابقين.



بدأت القضية بتلقى رجال مباحث الشروق، عدة بلاغات بتعرض مساكن للسرقة.



وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين، هم: "محمود.ج"، 25 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى"، و"ياسر.إ"، 24 سنة، سائق، مقيم بالشروق، سبق اتهامه فى قضية "حيازة سلاح نارى"، و"هيثم.خ"، 23 سنة، سائق، مقيم فى بنى سويف، و"طارق.م"، 28 سنة، عامل، مقيم بالشروق.



وبإعداد الأكمنة ضبط رجال المباحث المتهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وارتكاب 7 حوادث سرقة من مساكن بالشروق.



وبإرشادهم ضبط رجال المباحث بعض المسروقات وسيارة مُبلغ بسرقتها ومُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة آخرى مُبلغ بفقدها، كما ضبطوا العدد والأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة بجانب "2 طبنجة صوت، و80 طلقة صوت، و2 سلاح أبيض سكين".