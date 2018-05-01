القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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حوادث
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:50 ص

إخماد 5 حرائق بغرب الأقصر

إخماد 5 حرائق بغرب
عمرو المزيدي - مصطفى حربى
dostor.org/2151438

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، أمس الإثنين، من السيطرة على 5 حرائق بمركز القرنة غرب الأقصر، دون وجود خسائر فى الأرواح، إثر هبوب رياح عاصفة محملة بالأتربة على المحافظة، على خلفية التحذيرات التى أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود تغيرات مناخية قد تصل إلى الأمطار والسيول.

من جانبه، انتقل محافظ الأقصر محمد بدر، فور علمه باندلاع الحرائق إلى موقع الحدث للوقوف على الخسائر والاطمئنان على الأرواح، حيث كانت الحرائق قد اشتعلت فى النخيل والزرع فى عدة مناطق فى نجع أبو سعيد، والأقالتة، منطقة هابو، والمدلى، ونجع البركة بقرية قبلى قامولا بمركز القرنة، وتمت السيطرة على كافة الحرائق دون وجود خسائر بشرية.

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