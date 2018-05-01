ضبط 45 متهمًا و43 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملاتها على البؤر والأوكار الإجرامية، الواقعة فى نطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأسفرت الحملات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة اللواء مصطفى عصام حكمدار المديرية، عن ضبط 38 متهمًا، و34 قضية مخدرات، و3 قضايا تعاطى، بمضبوطات شملت: 580 جرام حشيش، 159 جرام هيروين، 2066 قرصا مخدرا، 505 جرامات استروكس

كما تم ضبط 7 متهمين بأسلحة نارية، و6 قضايا دفاع، بندقية آلية، و4 فرد خرطوش، و34 طلقة.



وفى حملة مكبرة على المنطقة الآثرية، تم ضبط 16 بائع متجول بدون ترخيص، و14 خيال وجمال وتنفيذ 22 حكما قضائيًا، ورفع 1390 حالة أشغال، و183 طن قمامة ومخلفات مباني، وتنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع.

