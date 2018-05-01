الخميس.. الكاتب المغربى ياسين عدنان بضيافة مؤسسة بتانة

يحل الشاعر والروائي المغربى ياسين عدنان٬ ضيفًا على مؤسسة بتانة للنشر٬ في لقاء لمناقشة وتوقيع ديوانه "الطريق إلى جنة النار"٬ والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام السابعة من مساء الخميس٬ الموافق 3 مايو الجاري٬ تحت إشراف الدكتورة سهير المصادفة.



ويتناول الديوان بالشرح والتحليل كل من: الروائية هويدا صالح، والكاتبة عزة كامل وآخرون، ويدير اللقاء الناقد شعبان يوسف.



يُذكر أن "عدنان" أديب وإعلامى، يُعد ويقدم برنامج "مشارف" الذى يعده ويقدمه على شاشة التلفزيون المغربى، وصدرت له 4 دواوين شعرية من قبل: "مانيكان، رصيف القيامة، لا أكاد أرى، دفتر العابر"، وفى القصة القصيرة: "من يصدق الرسائل، تفاح الظل، فرح البنات بالمطر الخفيف"، وكذلك روايته هوت ماروك، والتي صدرت عن دار العين للنشر قبل ثلاثة أعوام.