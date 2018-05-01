البيت الأبيض: ندرس بعناية معلومات إسرائيل بشأن النووى الإيرانى

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه يدرس بعناية معلومات إسرائيل بشأن النووي الإيراني، لافتًا إلى أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل تتوافق مع ما تعلمه الولايات المتحدة منذ وقت طويل، حسبما أفادت كل من «العربية» و«سكاي نيوز»، في خبر عاجل الآن.



وأوضح البيت الأبيض، أن المعلومات التي نشرتها إسرائيل بشأن برنامج إيران النووي توفر تفاصيل جديدة حول مساعي إيران في تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا أن طهران تمتلك برنامج نووي سري حاولت إخفاءه عن العالم وعن شعبها لكنها لم تنجح.