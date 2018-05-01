هانى سلامة يستأنف تصوير «فوق السحاب» 3 مايو

يستأنف النجم هاني سلامة تصوير مسلسله الجديد «فوق السحاب» يوم 3 مايو، بديكور العمل الأساسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وعدة مواقع بالقاهرة، وذلك عقب العودة من باريس أول أمس.



وانتهى «سلامة» من تصوير 85% من أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، ويسعى للانتهاء من العمل نهائيا قبل رمضان بأيام قليلة ليصبح أول المسلسلات التي تحصل على راحة من التصوير والتفرغ خلال رمضان.



ويشارك في بطولة العمل الفنان هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وهبة عبدالغني ومنى عبدالغني وشادي ألفوني، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.