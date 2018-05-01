القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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05:03 ص

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سياسي
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:34 ص

مصادر: قانونية «دعم مصر» تخطر قيادات الائتلاف بصعوبة التحول لحزب

ائتلاف دعم مصر
ائتلاف دعم مصر
إسلام نصير
dostor.org/2151432

كشفت مصادر داخل ائتلاف دعم مصر «صاحب الأغلبية البرلمانية»، عن أن اللجنة القانونية التي قام الائتلاف بتشكيلها برئاسة المستشار حسن بسيوني، أخطرت قيادات الائتلاف بصعوبة الموقف القانوني لنواب الائتلاف الحزبيين والمستقلين حال التحول لحزب سياسي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتطلب عقد عدة تعديلات على قانون إنشاء الأحزاب السياسية ولائحة مجلس النواب، ويعرض النواب المنضمين للحزب الجديد إلى إسقاط العضوية.

وأضافت المصادر أن اللجنة حذرت قيادات الائتلاف من الطعون التي تتقدم من الأحزاب المنضمة للائتلاف والرافضة للانضمام للحزب الجديد الذي يسعي الائتلاف إلى تشكيله، مؤكدة أن التحول لحزب سياسي هو أمر صعب للغاية خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بعدما أعلن كلًا من أحزاب مستقبل وطن ولشعب الجمهوري والمؤتمر وحماة وطن رفضهم الاندماج داخل كيان حزبي واحد تحت مظلة الائتلاف.

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