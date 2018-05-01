إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

أصيب سائق توكتوك وسيدتان، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين توكتوك وسيارة نقل، بنزلة كوبرى الباجور بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام سائق توكتوك وسيدتين مصابين بحادث تصادم.



بالانتقال والفحص، تبين أن سيارة نقل صدمت التوكتوك وفرت هاربة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.