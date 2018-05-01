الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:09 ص
«قُصْر الكلام».. أمسية شعرية بمكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
dostor.org/2151419
يحل الشاعر أسامة فرحات٬ ضيفا على مكتبة مصر الجديدة العامة٬ في أمسية شعرية بعنوان «قُصْر الكلام»، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس٬ الموافق 3 مايو الجاري.
يشار إلى أن «فرحات» شاعر وناقد أسهم في الحياة الأدبية في مصر في مجال الشعر، الدراسات الأدبية، النقد الأدبي والترجمة الأدبية واكتشاف النبوغ لدى الأطفال.
صدر له: مختارات من الشعر الإنجليزي المعاصر٬ نفس واحد٬ حبّاية البركة، فكرة فأريّة٬ وشك للحيط، ممنوع الانتظار.