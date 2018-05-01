«قُصْر الكلام».. أمسية شعرية بمكتبة مصر الجديدة

يحل الشاعر أسامة فرحات٬ ضيفا على مكتبة مصر الجديدة العامة٬ في أمسية شعرية بعنوان «قُصْر الكلام»، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الخميس٬ الموافق 3 مايو الجاري.



يشار إلى أن «فرحات» شاعر وناقد أسهم في الحياة الأدبية في مصر في مجال الشعر، الدراسات الأدبية، النقد الأدبي والترجمة الأدبية واكتشاف النبوغ لدى الأطفال.



صدر له: مختارات من الشعر الإنجليزي المعاصر٬ نفس واحد٬ حبّاية البركة، فكرة فأريّة٬ وشك للحيط، ممنوع الانتظار.