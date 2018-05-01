للمرة الثانية.. روسيا تتهم إحدى الدول بتسليح 3 أطراف فى ليبيا

أفاد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينجوف، بأن هناك دولة معينة دون أن يسميها، تقوم بتسليح ما لا يقل عن 3 أطراف في ليبيا، مؤكدا أن العقود المبرمة بين بلاده وليبيا بشأن توريد الأسلحة متوقفة، نظرا للحظر المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.



وأكد، اليوم الثلاثاء، أن الليبين وحدهم هم القادرين على إعادة بناء دولتهم، ومنع التدخلات الخارجية، وأن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، بحسب ما أوردت صحيفة «المتوسط» الليبية.



وكشف دينجوف أن من أولويات روسيا في ليبيا، استعادة أكبر قدر ممكن من سلسلة الاستثمارات «الضخمة» التي شطبت بالكامل بعد عام 2011، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مع حكومة الوفاق لتفعيل الاستثمارات الروسية في ليبيا.



وتعد هذه المرة الثانية التي يشير فيها المسؤول الروسي إلى هذا الاتهام؛ حيث أشار في الـ 21 من فبراير الماضي إلى أن هناك بلدا واحدا يقوم بتسليح 3 مجموعات في وقت واحد، وأن السلاح ينتقل من طبرق إلى طرابلس، ولم يكشف حينها أيضا عن اسم البلد.