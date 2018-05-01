القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:19 ص

اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 02:00 ص

للمرة الثانية.. روسيا تتهم إحدى الدول بتسليح 3 أطراف فى ليبيا

ليف دينجوف
ليف دينجوف
عبير سليم
dostor.org/2151418

أفاد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينجوف، بأن هناك دولة معينة دون أن يسميها، تقوم بتسليح ما لا يقل عن 3 أطراف في ليبيا، مؤكدا أن العقود المبرمة بين بلاده وليبيا بشأن توريد الأسلحة متوقفة، نظرا للحظر المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

وأكد، اليوم الثلاثاء، أن الليبين وحدهم هم القادرين على إعادة بناء دولتهم، ومنع التدخلات الخارجية، وأن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، بحسب ما أوردت صحيفة «المتوسط» الليبية.

وكشف دينجوف أن من أولويات روسيا في ليبيا، استعادة أكبر قدر ممكن من سلسلة الاستثمارات «الضخمة» التي شطبت بالكامل بعد عام 2011، مشيرا إلى أن العمل جارٍ مع حكومة الوفاق لتفعيل الاستثمارات الروسية في ليبيا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يشير فيها المسؤول الروسي إلى هذا الاتهام؛ حيث أشار في الـ 21 من فبراير الماضي إلى أن هناك بلدا واحدا يقوم بتسليح 3 مجموعات في وقت واحد، وأن السلاح ينتقل من طبرق إلى طرابلس، ولم يكشف حينها أيضا عن اسم البلد.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يوم

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ 5 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

البورصة تربح 31.9 مليار جنيه خلال أبريل وارتفاع جماعي بمؤشراتها

المعركة الخطأ.. «اتحاد الكرة» ليس ملاكًا وصلاح ليس قديسًا

عمرو أديب يصدم جمهوره ويكشف موعد رحيله عن «on e»

تأخر رحلات الأقصر وأسوان بمطار القاهرة بسبب سوء الطقس

الأكثر قراءة

مريض نفسى يُهاجم أمينى شرطة بـ«سكين» فى الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

ألبومات الصور

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

مريض نفسى يُهاجم أمينى شرطة بـ«سكين» فى الجمالية

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

كشكول

منصور حسن : إعلان الطوارئ بالمستشفى الجامعي في بني سويف لسوء الأحوال الجوية

عامر يجري زيارة تفقدية لدراسات بنات الأزهر بكفر الشيخ

شوقي يكشف سبب تأخر صدور قانون التعليم الجديد

شوقي: التعليم تبحث رفع رواتب المعلمين في أكثر من جهة

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

مسلحون يجبرون شرطة بيرو على إعادة توزيع معتقليها

حدث في مثل هذا اليوم

لاعبة كرة المضرب البيلاروسية تعود إلى الملاعب بعد معركة «الحضانة»

السعودية تدشن الطائرة الخاصة بمنتخبها المشارك في روسيا 2018

منوعات

فيديوجراف.. «عاصفة الأسيوطي.. وكحرتة مشاهير هوليوود» أبرز أخبار اليوم

حسن على.. أقدم صرّاف فى مصر: أنا أول واحد صنع فانوس من الرخام

نور إبراهيم.. ديليفري «الفساتين الماركة»:‏ اشترى بنص التمن

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك