8 مايو.. «الفكر الباطنى فى مصر القديمة» بجزويت الإسكندرية

بالتعاون مع مركز الجزويت بالأسكندرية٬ يستضيف صالون زمرة الثقافي٬ لقاء بعنوان «الفكر الباطني في مصر القديمة وعلاقته بالماسونية» مع الدكتور مهاب فهمي٬ باحث في العلوم الباطنية والعلوم الوراثية، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء٬ الثلاثاء الموافق 8 مايو الجاري.



يتناول اللقاء الفكر الباطني في مصر القديمة٬ وعلاقته بالماسونية الحديثة٬ والتفرقة بين الماسونية الغربية وجذورها والماسونية الشرقية مع ماضيها المصري القديم الغني.