فلكلور مدن القنال من خلال الموسيقى بساقية الصاوى

تشهد قاعة مسرح الحكمة التابعة لساقية الصاوي٬ حفل موسيقي فني يحييه فريق «نغم القنال» الذى يقدم فلكلور مدن القنال من خلال الموسيقى والأغانى التى توصف بجمال كلماتها وأصالة مدن القنال، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء، غد الأربعاء.



يشار إلي أن «نغم القنال» أسسها الدكتور حسام جمال الدين حافظ – أستاذ التربية الموسيقية بجامعة قناة السويس ومقرها محافظة بورسعيد منذ عام 2007، واستمرت أربعة أعوام ثم تم تأسيسها مرة أخرى بمحافظة الإسماعيلية، وهى المقر الدائم لها الآن منذ عام 2011 وحتى تاريخه، وتضم الفرقة العديد من الأصوات الغنائية المتميزة وكذلك موسيقيين على مستوى فني راقي .