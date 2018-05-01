بيت السنارى يُطلق دورة لتعليم الكتابة الإبداعية

ينظم بيت السناري الأثري٬ دورة لتعليم الكتابة الإبداعية٬ وذلك في تمام الساعة الخامسة وحتي الثامنة مساءً٬ يوم الخميس الموافق 3 مايو 2018.



ويحاضر في الدورة حسام الدين فاروق عبد الهادي، عضو لجنة التحكيم في مسابقة الرواية لمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية 2014.



وتهدف الدورة إلى:

• جعل الكتابة فعل شبه يومى.

• التعرف على أخطاء الكتابة، والتميز بين الخواطر والقصة القصيرة، وكذلك بين الأنواع الأدبية الأخرى.

• الكتابة تحت تأثير عنصرى الحفز والوقت.

• التعاون بين المتدربين لكتابة نصوص مشتركة.

• إعداد جيل من المبدعين القادر عن التعبير عن نفسه بالكتابة واستخدامه جميع الفنون للاستفادة منه فى تكنيك الكتابة.

• نشر فكرة تناغم الحواس على مستوى الدول العربية ثم الأجنبية وإعداد مدربين فى كل دولة لهذه الورشة.



ومن المقرر أن يتم استضافة بعض شباب المبدعين في مجال القصة والرواية والسيناريو لعرض خبرتهم وتجربتهم الإبداعية، كما سيتم خلال الدورة توزيع مجموعة من الأسطوانات التي تحمل مكتبة كبيرة من الروايات والقصص يقتنيها المتدرب، بالإضافة إلى شهادات إفادة بحضور تلك الدورة.