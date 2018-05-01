السبت.. ندوة «تأثير التكنولوجيا على عالم الفن» بمركز آرتيولجى مصر

بالتعاون مع آرتيولجي مصر٬ تنظم مؤسسة سوما للفنون المرئية٬ ندوة فنية عن تأثير التكنولوجيا على عالم الفن مع جيمس جودوين، مولف كتاب "أسواق الفن الدولية الدليل الإساسي للمستثمرين"، ورائد مجال التسويق ودورات سوق الفن في جامعة ماسترجت وجامعة كافوسكاي وكلية كيدج فرنسا وجامعة بكبين الصين وفي منظمة كريستيز "Christie's education".



وتقام الندوة في تمام الثانية٬ من ظهر السبت الخامس من مايو الجاري.