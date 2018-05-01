الأحد.. عرض الفيلم التونسى «نحبك هادى» بدرب 1718

تشهد مساحة «سينما الفرن» بمركز درب 1718 بمصر القديمة٬ عرض للفيلم التونسي «نحبك هادي»، للمخرج محمد بن عطية، وذلك في تمام السابعة من مساء الأحد٬ الخامس من مايو.



ويتناول الفيلم حياة هادي شاب بسيط، لا يتحدث كثيرا ولا يتفاعل كثيرا ولا يتوقع الكثير من الحياة المَُعَّدة له، لا يبالي بكل ما يدور حوله، يتقبل أحداث الحياة كما هي، ويسمح لوالدته المتحكمة فيه والمسيطرة عليه بترتيب زواجه من خديجة، ولرئيسه في العمل بإرساله إلى مدينة المهدية في رحلة عمل خلال أسبوع الاحتفال بزفافه، ويسمح لأخيه أحمد، العائد خصيصا من فرنسا للمشاركة في حفل الزفاف، أن يملي عليه كيف يتصرف، وبمعنى آخر يتعامل مع الحياة، كما تحدث هو يفهم ما الذي يجري له، لكنه ينتظر حتى تنقضي الأمور.



وفي المهدية يقابل ريم التي تعمل منشطة سياحية في فندق، منتجع سياحي على الساحل بدأ يعاني من قلة السياح. ومفتوناً بلامبالاتها وطيشها، ينتهي به الأمر معها بعلاقة حب مليئة بالشغف، وفيما تستمر التحضيرات لزفافه يُجبر هادي في النهاية على الاختيار.