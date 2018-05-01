دار الآداب تصدر رواية «مثل ملاكٍ فى الظلام»

صدر حديثاً عن دار الآداب البيروتية٬ رواية "مثل ملاكٍ في الظلام" للكاتب يوسف فاضل.



وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: «ثلاثة رجال يرون أنفسَهم أذكياء ومهمّين، وهم في الحقيقة بؤساء، سُذَّج، تستدعي مثاليَّتهم الشفقة. من العام 1958 وجوِّ المنظَّمات السرِّيَّة ومقاومة الوجود الفرنسيّ، إلى ما بعد العام 2012، المشهد هو هو: فساد وفقر وعنصريَّة متناهية ضدَّ اللون "الأكحل". ربَّما لم يعد أمام هذه الشعوب إلَّا أن تتحوَّل إلى هياكل للفرجة، صامتةٍ كحبيبة "نافع"، أو من دون ذاكرة كالبابا».

