القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:23 ص

فدريكا موجرينى: سنقدم مزيدًا من الدعم لإنهاء الانقسام الليبى

فدريكا موجرينى: سنقدم
عبير سليم
dostor.org/2151399

أفادت ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فدريكا موجريني، أمس الإثنين، بإن الاتحاد لا يرغب في أن يتقاتل الليبيون فيما بينهم، مشيرة إلى أن مواقفه من الأزمة الليبية متوافقة، على حد قولها.

وشددت "موجريني"، في مؤتمر صحفي عقد، مساء أمس الإثنين، عقب اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، في القاهرة، على تقديم الاتحاد مزيد من الدعم للتغلب على عمليات الانقسام في ليبيا، داعية الأطراف الليبية كافة العمل على التوافق لإتمام العملية السياسية وجلب الاستقرار للبلاد

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ساعد ليبيا في التغلب على مشكلة الهجرة غير القانونية، حيث أنقذ أكثر من 16 ألف ليبي أثناء محاولتهم التسلل للدول الأوروبية عبر البحر المتوسط ، حسب صحيفة "المتوسط" الليبية.

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