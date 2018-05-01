غدًا.. افتتاح معرض «زوايا تجريدية» بقاعة أوبونتو

يفتتح في تمام السابعة من مساء غدًا الأربعاء٬ معرض "زوايا تجريدية" بقاعة أوبونتو بالزمالك.



والمعرض يقدم جنبًا إلى جنب الرسام المعاصر تيسير حامد٬ والفنانة الواعدة في مجال النحت إيمان بركات، ويتميز أسلوب "حامد" بألوانه الجريئة وحوافه الحادة المجردة التي تعكس شخصية وتقاليد الفلكلور المصري بأصالته، بينما تجمع أعمال إيمان بركات بين ثقل الكتلة وخطوطها الهندسية المدروسة ونعومتها في آن واحد مع تمسكها بالمواد المألوفة كالبرونز والحجر.



ويطرح "زوايا تجريدية" وجهتي نظر كلا الفنانين ملقيًا الظل على كتل إيمان بركات وألوان تيسير حامد وانفعال كل منهما بخامته والسطح المستخدم ما يجعل المشاهد يغوص في عمق كل عمل ليستكشف خباياه الغامضة الساحرة.



يذكر أن تيسير حامد، ولد في القاهرة عام ١٩٥٥ وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام ١٩٧٨، وشارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية في مصر وخارجها منها المعرض القومي العام للفنون التشكيلية في دورتيه ٣١ و٣٤، ومعرض أبيض وأسود بدار الأوبرا المصرية، وللفنان مقتنيات بمتحف الفن الحديث بمصر ولدى أفراد في العديد من البلدان.



وولدت إيمان بركات في الجيزة عام ١٩٨٨، و تخرجت في كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام ٢٠١١، متخصصة في النحت وحصلت على درجة الماجيستير في نفس التخصص عام ٢٠١٨، ولها مشاركات عدة في المعارض الفنية كصالون الشباب ومعرض أوستراكا للفنون عام ٢٠١٥، كما شاركت في العديد من المعارض في قاعة أوبونتو عام ٢٠١٦ و٢٠١٧. حصلت على جائزة الفنان حسن حشمت مرتين في عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٧، وجائزة الفنان زكريا الخنيني وجائزة الفنانة عايدة عبد الكريم، وللفنانة مقتنيات في المتحف المفتوح بأسوان ولدى أفراد في مصر وغيرها.