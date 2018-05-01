القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:54 ص

شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

شاهد.. الصور الأولى
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2151387

أفرجت السلطات السعودية، عن الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة ابنة قرية درين التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية.

وأكد حمدى الهلالى المستشار القانونى بالسعودية، وعضو اتحاد المحامين العرب، أن الحاجة سعدية ستتجه من ينبع إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأعلن حازم رمضان، القنصل المصري في جدة، أن القنصلية نجحت في الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تسليم القنصلية أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي التي تثبت براءة المواطنة.

وأكد «رمضان» أن القنصلية تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة، منذ إلقاء القبض عليها فى 20 مارس الماضي، وأن القنصلية نظمت زيارات متتالية ومنتظمة للحاجة سعدية بمحبسها.

وأضاف «رمضان» أن القنصلية ستعمل على إتمام الحاجة سعدية مناسك العمرة كاملة وزيارة المنشآت الدينية قبل مغادرتها للمملكة.

وأشاد القنصل العام بالمجهودات والتسهيلات المقدمة من السلطات السعودية، وعلى التعاون الكامل والرعاية اللازمة التى قدمتها السلطات للحاجة سعدية طيلة مدة احتجازها، مؤكدًا أن القنصلية العامة لا تتوانى فى تقديم الدعم والمساندة لجميع أبناء الجالية المصرية بالمملكة.

وكانت الحاجة سعدية عبد السلام، قد ألقى القبض عليها في 20 مارس الماضي، في مطار ينبع بالمملكة العربية السعودية، بعد النصب عليها من شاب يدعى عبدالله المنزلاوي، والذي منحها عمرة مزيفة، ووضع لها مواد مخدرة من أجل تهريبها من المطار دون علمها، وتمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط المتهم والمشاركين فى الإيقاع بعجوز العمرة.

شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
شاهد.. الصور الأولى لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها
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