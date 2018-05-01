القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 01:33 ص

قرية البضائع بمطار القاهرة تستقبل 24 طرد ذهب خام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2151385

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى مساء أمس الإثنين، 390 كيلو جرامات ذهب خام، قادمة من منجم السكرى بمدينة مرسى علم؛ تمهيدًا لشحنه إلى كندا؛ لبيعها بالبورصات والأسواق العالمية.

ووصلت شحنة الذهب والتى تزن 390 كيلو جرامات داخل 24 طردًا على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى علم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتأمينة المتبعة فى تلك الحالات، وتم تفريغ الشحنة بوجود مندوب مصلحة التمغة والموازين.

ومن المقرر أن تغادر الشحنة، اليوم الثلاثاء، على متن طيران الخليج المتجه إلى مونتريال عبر المنامة.

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