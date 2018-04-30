بيان من شركة المياه بالمنوفية بخصوص المتقدمين لوظائفها

أصدرت شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، بيانا منذ قليل بخصوص نتيجة المتقدمين لوظائفها؛ نفت فيه ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، بخصوص ظهور نتيجة المتقدمين لوظائف (مهندسين - كيميائين - محاسبين - أخصائى خدمة عملاء).



وأفادت الشركة بأن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة، وأنه إلى الآن لم يتم الانتهاء من النتيجة الخاصة بالمسابقة.



وأضافت الشركة أنه حال الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى على صفحة الشركة، والموقع الإلكترونى الخاص بالشركة، تفعيلا لمبدأ الشفافية والمصداقية، منوهة بعدم تصديق أى شائعات تصدر بخصوص هذا الموضوع.