القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

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02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

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05:03 ص

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04:29 ص

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11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:55 م

بيان من شركة المياه بالمنوفية بخصوص المتقدمين لوظائفها

بيان من شركة المياه
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2151384

أصدرت شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية، بيانا منذ قليل بخصوص نتيجة المتقدمين لوظائفها؛ نفت فيه ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، بخصوص ظهور نتيجة المتقدمين لوظائف (مهندسين - كيميائين - محاسبين - أخصائى خدمة عملاء).

وأفادت الشركة بأن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة، وأنه إلى الآن لم يتم الانتهاء من النتيجة الخاصة بالمسابقة.

وأضافت الشركة أنه حال الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى على صفحة الشركة، والموقع الإلكترونى الخاص بالشركة، تفعيلا لمبدأ الشفافية والمصداقية، منوهة بعدم تصديق أى شائعات تصدر بخصوص هذا الموضوع.

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