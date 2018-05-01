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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:38 ص

«التخطيط»: 2.4 مليار لتحسين الخدمات الصحية بمحافظات إقليم القاهرة

هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
dostor.org/2151377

خصصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 2.4 مليار جنيه بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات إقليم القاهرة، حيث وجه القيمة الأكبر من الاستثمارات الحكومية إلى القاهرة بنحو 1.7 مليار، يليها الجيزة بـ 484 مليون جنيه، ثم القليوبية بـ 193.5 مليون جنيه.

وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية، بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.

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