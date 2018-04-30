«الاتصالات» تطرح مناقصة لتوريد منظومة لطباعة الرسومات الهندسية

طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقصة عامة رقم 13 للعام المالي 2017-2018 لتوريد وتشغيل منظومة هندسية لطباعة الرسومات الهندسية لصالح وزارة الاتصالات، وماسح ضوئي للكتب وماكينات تصوير لصالح مركز معلومات رئاسة الجمهورية.



وطالبت وزارة الاتصالات أن يتم تقديم عرضين فني ومالي في موعد أقصاه 3 شهور، قائلة فى بيان لها إن قيمة التأمين تتراوح بين 10آلاف إلى 25 ألف جنيه حسب المنتجات الموردة.