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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 03:37 ص

«التخطيط»: تدعيم شبكات الكهرباء بالقاهرة بـ87.4 مليون جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2151374

رصدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 87.4 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء في القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث استحوذت القاهرة على الجزء الأكبر من استثمارات الكهرباء المخصصة للإقليم بقيمة 51.8 مليون جنيه، يليها محافظة الجيزة بقيمة 24.7 مليون جنيه، ثم القليوبية بقيمة 10.9 مليون جنيه.

وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية، بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.

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