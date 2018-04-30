الخميس.. الاحتفال بذكرى ميلاد «طاغور» بالأعلى للثقافة

يُقيم المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور سعيد المصري، بالتعاون مع مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، احتفالية ذكرى ميلاد الشاعر والفيلسوف روبندرونات طاغور، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 3 مايو.



والاحتفالية تأتي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وسانجاي باتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، والدكتور لوقاث علي، مدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الأدباء والنقاد والمتخصصين.



ويدير الندوة الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبي ومقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة، ومدير مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، وتقام الاحتفالية في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على توطيد العلاقات الثقافية بين مصر والدول المختلفة؛ والاحتفاء بالرموز الثقافية من شتى دول العالم وانطلاقًا من العلاقات الثقافية المهمة بين مصر والهند، و يصاحب الفعالية ترجمة فورية من الإنجليزية والهندية إلى العربية والعكس.