اليوم.. الجمعية المصرية لتجميل الجلد تنظم مؤتمرها العاشر

تعقد الجمعية المصرية لتجميل الجلد، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الدولي الهام العاشر «شرم ديرما»، بحضور أكبر خبراء التجميل في العالم، والذين يبثون رسالة للعالم كله بعنوان مصر الآمنة.



ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي، ألمانيا وفرنسا وكندا وأمريكا وبولندا وإنجلترا والسعودية والإمارات والكويت والهند.



وقال دكتور يحيى الجارم سكرتير عام المؤتمر وأستاذ أمراض الجلدية بجامعة الإسكندرية إن المؤتمر هو العاشر، ويشهد حضور ٤٠٠٠ طبيب لأول مرة منذ انطلاقه، ويناقش موضوعات في منتهى الأهمية مثل البهاق والصدفية ومشاكل التجميل وكيفية منعها وعلاجها.



وأضاف أن المؤتمر استعان بنخبة كبيرة من مشاهير التجميل في العالم، يتحدثون عن مشاكل الفيلر والبوتوكس وأهميتهم وأضرارهم، فضلا عن جلسات حية تبث للعالم مشاكل البشرة والشعر، فضلا عن جلسات الليزر.



يرأس المؤتمر الدكتور عاصم فرج رئيس الجمعية المصرية لتجميل الجلد، وسوف يقام الحدث بالقاهرة ويستأنف بمدينة شرم الشيخ تشجيعا للسياحة واستمرارا في إرسال رسائل مصر للعالم بأنها بلد الأمن والأمان.