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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:30 م

«سبب عيد العمال».. قصة إعدام 4 عمال فى أمريكا

أرشيفية
أرشيفية
ايمان ماهر
dostor.org/2151363

بمجهودهم تنهض البلاد وتتطور من حال إلى حال، يحملون على عاتقهم بناء الدول، هم العمال الذي يصادف اليوم عيدهم، ويحتفل العمال في مصر والعالم بعيد العمال في الأول من مايو، ورغم مرور أكثر من مائة عام على الاحتفال بهذا العيد في كل دول العالم؛ إلا أن أسباب الاحتفال به مازالت محل غموض لدى الكثيرين.

وترصد «الدستور» قصة عيد العمال:

بداية القصة
في عام 1886 حدث عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا؛ حيث وصل عدد الإضرابات التي أعلنت في هذا اليوم نحو خمسة آلاف إضراب، واشترك في المظاهرات 340 ألف عامل، وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو «من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات».

الإعدام
استمر الاضراب أربعة أيام حتى اجتمع العمال بعمدة شيكاغو؛ لطرح مطالبهم وما يرونه حق لهم في العمل، وبعد عرض مطالبهم فوجئوا بمداهمة الشرطة لمقر الاجتماع وتفريق العمال بالقوة، ونشبت العديد من الاشتباكات بين رجال الشرطة والعمال حتى انفجرت قنبلة في المكان وتم إطلاق النار والقبض على العديد من العمال التي هاجمتهم الصحف وقتها هجومًا شديدًا، حيث كانت معظم الصحف تميل إلى أصحاب المصانع ورجال الأعمال.

وقتل خلال تلك المداهمات 11 شخصًا وأصيب حوالي 100 عامل، وتم القبض على العديد من القيادات العمالية والعمال المشاركين بالإضراب واتهموهم بتفجير القنبلة، وصدر الحكم على أربعة منهم سريعًا بالأعدام شنقًا، وتم تنفيذ الحكم وسط العديد من التظلمات من المحاكمة، وبعد ذلك تعالت الأصوات فى بلد تلو الآخر، وأخذت الحكومات تحول احتفال الأول من مايو من يوم احتجاج وصراع طبقى إلى يوم استيعاب وتعاون.

عيد العمال في مصر
فى مصر كان هناك تراث عمالى مستقل للاحتفال بعيد العمال، بدأ فى 1924، إذ نظم عمال الإسكندرية احتفالًا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة.

ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للسلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلًا رسميًا وتم استيعابها.

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