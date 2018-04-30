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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:28 م

تغريم «باناسونيك» 143 مليون دولار

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2151358

أعلنت هيئة سوق المال الأمريكية، الإثنين، تغريم شركة الإلكترونيات اليابانية "باناسونيك كورب" أكثر من 143 مليون دولار لتسوية اتهامات موجهة إليها بانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية والتلاعب في الحسابات.

وبحسب بيان الهيئة، فإن فرع باناسونيك في الولايات المتحدة واسمه "باناسونيك أفوينكس كورب"، عرض منصبا استشاريا براتب كبير على مسؤول حكومي في شركة طيران مملوكة لإحدى الدول بهدف ضمان حصول الفرع على عقود من شركة الطيران.

وتزامن تقديم الرشوة مع قيام الشركة اليابانية بالتفاوض بشأن اتفاقيتين مع شركة طيران تزيد قيمتهما عن 700 مليون دولار، في حين دفعت الشركة حوالي 875 ألف دولار للمسؤول الحكومي مقابل وظيفته الجديدة التي لم تكن تحتاج إلى جهد كبير منه، في حين تم استخدام طرف ثالث لدفع المال إليه.

كما كشفت تحقيقات هيئة سوق المال الأمريكية عن تلاعب باناسونيك في حساباتها لكي تضخم حجم أرباحها، قبل حساب الضرائب وأرباحها الصافية خلال ربع العام المالي المنتهي في 30 يونيو2012.

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