إغلاق مطار أسوان بسبب سوء الأحوال الجوية (فيديو)

تسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد اليوم في إغلاق المجال الجوي لمطار أسوان الدولي، ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية والداخلية.



ومن جانبها أعلنت السلطات المختصة في مطار أسوان، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادًا لتلك العواصف الترابية الكثيفة والتي أدت إلى إغلاق المحال الجوي في المطار أمام حركة الملاحة الجوية.



وكانت شركة «مصر للطيران» أعلنت عن إلغاء رحلتها إلى أسوان لسوء الأحوال الجوية هناك.