القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:16 ص

بالأرقام.. خريطة السياحة الأوكرانية فى مصر

بالأرقام.. خريطة
دعاء راجح
dostor.org/2151353

وسط المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتنشيط السياحة، أوضح وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، أن عدد السياح الأوكرانيين إلى مصر خلال عام 2017 وصل إلى 800 ألف سائح، مبينًا أنه من المحتمل زيادتهم خلال الفترة المقبلة إلى مليون سائح.

وتعد السياحة الأوكرانية، ركيزة مهمة في مصر، حيث كشفت أخر إحصائية أن السوق الأوكرانية حققت أعلى معدلات للحركة السياحية ليصل لأكثر من 85% عام 2017 بالمقارنة بعام 2016 مسجلًا 800 ألف سائح، وهي من أعلى معدلات النمو للمقصد السياحي المصري، حيث أصبحت السوق الأوكرانية على قائمة أفضل 10 دول مصدرة للسياحة إلى مصر.

وتتركز الأماكن التي يفضل السياح الأوكرانيين زيارتها في مصر، على مسار العائلة المقدسة والسياحة العلاجية والسياحة الكلاسيكية ومقاصد سياحية متعددة القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية، وذلك لولع السائح الأوكراني بالحضارة المصرية والأنماط السياحية؛ إلا أن منطقة مرسى علم تشهد أعداد كبيرة من السياح الأوكرانيين أيضًا، التي وصل عددهم بإجمالى 66 ألف سائح خلال شهر مايو الماضى، وفي مدينة الغردقة، وصل عدد السياح إلى 13 ألفًا و259 سائحًا.

وفي قرار من خطوط الطيران الأوكرانية بتسيير 4 رحلات أسبوعيًا من كييف إلى القاهرة بداية من أول أبريل 2018 يمثل فرصة ذهبية لتقديم منتجات وأنماط سياحية مختلفة للسائح الأوكراني، تعمل هذه الرحلات على حث شركات السياحة لخلق برامج وحزم تسويقية جديدة تلائم هذا النمط وتقديمه للسوق الأوكرانية، خاصة خلال المشاركة بالمعرض السياحي "UITT" بأوكرانيا في خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس من خلال الجناح المصري.

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