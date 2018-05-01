القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 12:19 ص

اليوم.. أجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
دعاء جابر
dostor.org/2151351

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الثلاثاء أول مايو «عيد العمال»، أجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال «سعفان»، إن اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

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