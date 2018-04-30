الرئيس البرازيلي يلغي زياراته لدول آسيا

ألغى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، زيارته المقررة إلى عدة دول في قارة آسيا بسبب التصويت التشريعي المتوقع بعد أيام حول قضايا مالية خارجية.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، نقلًا عن المكتب الصحفي للرئيس البرازيلي، اليوم الاثنين، أن ميشيل تامر سيظل في البرازيل لمحاولة تمرير مشروع قانون يتعلق بتسديد أموال بنكية مقترضة تشمل دولتي فنزويلا وموزمبيق.



وكان من المقرر أن يزور الرئيس البرازيلي كلًا من تايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وفيتنام، خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو القادم.



يُشار إلى أن البرازيل، خلال عهد الرئيسة السابقة ديلما روسيف، أعلنت أنها ستعمل كضامن للقروض البنكية التي تموّل أعمال الشركات برازيلية في فنزويلا وموزمبيق، والتي ينبغي دفعها بحلول 8 مايو القادم.