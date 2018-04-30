إعادة فتح طريق «رأس غارب- الشيخ فضل» وإغلاق «القصير- قفط»

قررت السلطات المختصة بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، إعادة فتح طريق «رأس غارب- الشيخ فضل إمام» أمام الحركة المرورية بعد إغلاق استمر عدة ساعات بسبب العاصفة الرملية.



وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح طريق «غارب- الشيخ فضل»، كما تم غلق طريق «القصير- قفط» أمام الحركة المرورية مساء اليوم بسبب العاصفة الرملية كإجراء احترازي.



وأهاب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم.

