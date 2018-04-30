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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:13 م

إعادة فتح طريق «رأس غارب- الشيخ فضل» وإغلاق «القصير- قفط»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2151343

قررت السلطات المختصة بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الإثنين، إعادة فتح طريق «رأس غارب- الشيخ فضل إمام» أمام الحركة المرورية بعد إغلاق استمر عدة ساعات بسبب العاصفة الرملية.

وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح طريق «غارب- الشيخ فضل»، كما تم غلق طريق «القصير- قفط» أمام الحركة المرورية مساء اليوم بسبب العاصفة الرملية كإجراء احترازي.

وأهاب اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم.

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