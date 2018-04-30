القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
عالم
الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:10 م

بوتين يؤكد لنتنياهو تمسك موسكو بـ«الاتفاق النووي»

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
dostor.org/2151340

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقف روسيا المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، داعيًا كافة أطراف الاتفاق إلى الالتزام به.

وقال بيان للكرملين، إن بوتين تلقى اتصالًا من نتنياهو "ناقشا فيه الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أدلى به اليوم في هذا الصدد"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

وأضاف البيان أن "بوتين جدد التأكيد على موقف روسيا بأن الاتفاق النووي ذو أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدولي، وأنه يجب الالتزام به بصرامة من كل الأطراف".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف، مساء اليوم الاثنين، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن إيران كذبت على المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو، الذي كان يتحدث من القيادة العسكرية في تل أبيب، "قبل أسابيع قليلة مضت، وفي إنجاز استخباراتي كبير، حصلت إسرائيل على نصف طن من المواد التي كانت موضوعة في قبو في طهران، إسرائيل كشفت عن 55 ألف ملف يحتوى على معلومات تجريم بشأن البرنامج النووي الإيراني"،وفقًا لما ذكرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"جيروزاليم بوست".

يُشار إلى أن روسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وبريطانيا، وقعت على الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.

وينص الاتفاق النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع الجمهورية الإسلامية من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ حوالي 19 ساعة

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يوم

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

منذ يوم

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ يوم

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

الآن

ليفربول يحتفل بـ «صلاح» بعد تتويجه بجائزة لاعب العام في إنجلترا

أول تعليق من حسام البدري على الخروج من كأس مصر

3 أشخاص يمزقون جسد عامل بسبب خصومة ثأرية بالمنيا  

حسن راتب يقرر طباعة «إشراقات عن سيناء»: أهلًا إيجبتاي

الأكثر قراءة

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. «عاصفة الأسيوطي» تطيح بالأهلي من كأس مصر

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

ألبومات الصور

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

الأهلي والأسيوطي.. لقاء الخروج من الكأس (ألبوم صور)

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالسيد البدوي

المصريون في انتظار العاصفة (ألبوم صور)

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

بينهم أبو تريكة.. إدراج 1529 متهمًا جديدًا بقوائم الإرهاب

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

بالفيديو.. «عاصفة الأسيوطي» تطيح بالأهلي من كأس مصر

أحمد حامد.. مدرس يصنع خريطة 7 × 7 بـ4 آلاف جنيه: حليت عُقدة ‏الجغرافيا

كشكول

عامر يجري زيارة تفقدية لدراسات بنات الأزهر بكفر الشيخ

شوقي يكشف سبب تأخر صدور قانون التعليم الجديد

شوقي: التعليم تبحث رفع رواتب المعلمين في أكثر من جهة

القاضي يكرم طلاب نوعية بنها المتميزين فنياً

500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

مسلحون يجبرون شرطة بيرو على إعادة توزيع معتقليها

حدث في مثل هذا اليوم

الحكومة الأرجنتينية تستكمل مباحثاتها مع ترامب حول صادرات الألمونيوم

الإفراج عن 10 عمال إغاثة خطفوا في جنوب السودان

منوعات

فيديوجراف.. «عاصفة الأسيوطي.. وكحرتة مشاهير هوليوود» أبرز أخبار اليوم

حسن على.. أقدم صرّاف فى مصر: أنا أول واحد صنع فانوس من الرخام

نور إبراهيم.. ديليفري «الفساتين الماركة»:‏ اشترى بنص التمن

ads
ولاد الكار

انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام.. 9 مايو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك