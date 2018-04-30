«مياه الأقصر» تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

أعلن المهندس مصطفى محمد أحمد، مدير إدارة القرنة للمياه، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإدارة الأزمات ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمعدات الحملة الميكانيكية بالإدارة.



جاء ذلك ضمن خطة الشركة لإدارة الأزمات، والتى أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، توجيهاته ببدء العمل بها ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أى احتمالات لسقوط أمطار أو تجمعات مائية قد تنتج بسبب التغيرات الجوية الحالية والتى حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرارها، خلال الأسبوع الجارى.