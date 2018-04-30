القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:00 م

الخميس.. بروتوكول بين «صناعة الطباعة» وبنك مصر لمنح القروض

أرشيفية
أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2151325

تعقد غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، الخميس المقبل، بحضور شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، ببنك مصر مفوضًا من محمد الأتربي رئيس البنك للتوقيع على البروتوكول.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون بنك مصر مع الغرفة في منح وتمويل قروض مشروعات صغيرة لأعضاء الغرفة أصحاب المطابع وشركات التغليف، وذلك لتطوير وتنمية أعمال تلك الصناعات المهمة.

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