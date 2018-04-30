مونديال 2026.. ترامب يرغب في دعم نيجيريا وجنوب أفريقيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى دعم ملف الترشيح الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026، رابطًا هذا الدعم على ما يبدو بمساعدة اقتصادية أمريكية.



وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النيجيري محمدو بخاري"آمل أن تدعمكم جميع الدول الأفريقية ودول العالم، وأن يدعموا ترشيحنا مع كندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026".



وأضاف الرئيس الاميركي "سنرى بعناية شديدة وسنقدر كل المساعدة التي يقدمونها لنا لهذا الترشيح".



ويبدو أن دونالد ترامب يربط هذا الترشيح بالتجارة، موضحا قبل الحديث عن مونديال 2026، أن الولايات المتحدة تأمل أن تكون الشريك الاقتصادي المختار في القارة (الإفريقية) وفي العالم".



وقال: "أنتم تشاهدون ما يحدث في مجال التجارة والولايات المتحدة. إننا نحظى بالاحترام مرة أخرى".



كان ترامب هدّد في الأسبوع الماضي بعقوبات اقتصادية ضد الدول التي لن تصوت لصالح المشروع الثلاثي المسمى يونايتد 2026.



وقال ترامب، في تغريدة: "لقد قدمت الولايات المتحدة مشروعا قويا مع كندا والمكسيك بخصوص كأس العالم لعام 2026"، مضيفًا: "سيكون من العار أن تقوم الدول التي نساندها في جميع الظروف بمقاطعة الملف الاميركي. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول عندما لا تدعمنا (بما فيها في منظمة الامم المتحدة)؟".



والمغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي يبدو المرشح الأقوى لاستضافة نسخة 2026 التي ستشهد للمرة الاولى مشاركة 48 منتخبًا.



وسيختار الاتحاد الدولي (فيفا) البلد المضيف في 13 يونيو المقبل في موسكو عشية انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لكن المغرب حصل على دعم العديد من الدول البارزة في الأسابيع الأخيرة بينها فرنسا التي قال رئيس اتحاد اللعبة بها نويل لو غرايت مطلع أبريل الحالي "لا أرى نفسي لا أؤيد بلدًا قريبًا منا".