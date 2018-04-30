الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بأوسيم

شهد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال مديرية أوقاف الجيزة بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بقرية القيراطيين بمركز ومدينة أوسيم.



وقال محافظ الجيزة إن مثل تلك المناسبات هي فرصة للتواصل مع المواطنين عن قرب للاستماع لهم والتعرف على مشكلاتهم بصورة مباشرة، وبحث مطالبهم وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



حضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس نائبي المحافظ واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير المساعد، والسادة أعضاء مجلس النواب عن أوسيم والوراق، والدكتور علاء الدين فتحي رئيس مركز ومدينة أوسيم، والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف، وجمع من المواطنين من أهالي مركز ومدينة أوسيم.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها درس ديني ألقاه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن ذكرى ليلة النصف من شعبان وأختٌتم الاحتفال بالابتهالات والتواشيح الدينية.



