كبير موظفي البيت الأبيض يصف ترامب بـ«الأحمق»

كشف مسئولون داخل البيت الأبيض، أن جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، دائمًا ما يقلل من ذكاء الرئيس دونالد ترامب ويصفه بالأحمق.



وقالت شبكة "NBC" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن جون كيلي، أدلى بتصريحات لمساعديه تضمنت إهانة ذكاء الرئيس ترامب، ويقدم نفسه على إنه مُنقذ للولايات المتحدة من حماقات ترامب، وقد أكد هذا الأمر ثمانية مسئولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض.



وأوضح المسئولون إن كيلي، يصور نفسه لمساعدي إدارة ترامب باعتباره الحصن الوحيد ضد الكارثة ترامب، وأشار إلى أن ترامب بأنه "أحمق" عدة مرات للتأكيد على وجهة نظره، وفقًا لأربعة مسؤولين أكدوا أنهم سمعوا هذه التعليقات من كيلي.



وقال المسؤولون إن كيلي، الجنرال المتقاعد، يرى أنه يغرس الانضباط في البيت الأبيض الفوضوي وكذلك لدى رئيس يعتبره متسرع وأحمق.