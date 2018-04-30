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الثقافة
الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:52 م

صالون الأقصر الثقافي يبدأ فعالياته بتكريم الحسين خضيري

صالون الأقصر الثقافي
ايهاب مصطفى
dostor.org/2151318

بدأ صالون الأقصر الثقافي أولى فعالياته بتكريم المترجم والشاعر الحسين خصيري.

كما قررت إدارة الصالون أن يكون اجتماعها، أسبوعيًا، لبحث المستجدات على الساحة الثقافية وترتيب الأوراق وذلك تحت رعاية مكتبة مصر العامة.

ويترأس الصالون الشاعر محمد جاد المولى، ويشرف على أعماله الشاعر شعبان شلبي، وبتنسيق ودعاية الشاعر أحمد العراقي.

وقال الشاعر محمد جاد المولى، "يسعدني كثيرًا أن تشهد مدينة الأقصر أول صالون ثقافي بمفهوم وفكر مغاير عن الشكل النمطي المتعارف عليه في الصالونات والتي ترتكز على البعد الأدبي، حيث يتسع مفهوم هذا الصالون ليكون صالونًا ثقافيًا يتفاعل مع العديد من الفنون التي تتكامل لخلق هذا البعد الثقافي".

وأضاف جاد المولى، في تصريح خاص لـ«الدستور»، "أتمنى أن يجد هذا الصالون تفاعلًا حقيقيًا من الأدباء والمثقفين داخل مصر وخارجها وأن يبذل أعضاء الصالون خالص جهدهم لتقديم صورة لائقة بالأقصر تلك المدينة التي تمتلك قيمة تاريخية وحضارية عريقة".

يُذكر أن الصالون بدأت فكرته بعد أن تم تهميش الأدباء من أبناء المحافظة، في المشاركة بفعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، والتي انتهت منذ فترة قصيرة، وبعدها اتخذوا قرارًا على إثرها بعدم المشاركة في أية فعاليات تمت لإقليم الجنوب.

صالون الأقصر الثقافي يبدأ فعالياته بتكريم الحسين خضيري
صالون الأقصر الثقافي يبدأ فعالياته بتكريم الحسين خضيري
صالون الأقصر الثقافي يبدأ فعالياته بتكريم الحسين خضيري
صالون الأقصر الثقافي يبدأ فعالياته بتكريم الحسين خضيري
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