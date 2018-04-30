ارتفاع أسعار «الرخام» اليوم

شهدت أسعار الرخام، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، ورصد «الدستور» خلال جولة ميدانية لمصانع تصنيع الرخام بشق الثعبان ارتفاع سعر المتر الطولي، اليوم الثلاثاء، بين 20-40 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي على الرخام حسب محمد عبدالمقصود، صاحب مصنع أوسكار رخام.



وتراوح سعر متر الرخام الجلالة سادة فاتح بين 120-170 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الرخام الجلالة مديم 105 – 160 جنيهًا، ومتر الجلالة روز 90- 140 جنيهًا، وسعر رخام الجلالة فص بين 180-250 جنيهًا للمتر.



في حين تراوح سعر متر الرخام زعفرانة بين 200- 360 جنيهًا حسب النوع «زعفرانة كريم – روز»، مقابل بلغ سعر متر الرخام سلفيا منيا بين 70- 95 جنيهًا، وسماحة ملاوي صني 80- 115 جنيهًا للمتر.



كما بلغ سعر متر الرخام صيني شيخ فاتح 70- 95 جنيها، ورخام سما العريش تراوح سعره بين 170 – 250 جنيهًا للمتر، ورخام رويال بيج بين 350-500 جنيه للمتر.