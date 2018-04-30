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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:38 م

الأمم المتحدة: إطلاق سراح 10 عمال إغاثة مختطفين في دولة جنوب السودان

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2151301

أعلنت هيئة الأمم المتحدة، اليوم، إطلاق سراح 10 عمال إغاثة اختطفوا منذ أيام في دولة جنوب السودان، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت الخميس الماضي أن 10 عمال إغاثة فقدوا في جنوب السودان بعد أيام من اختطاف مجموعة أخرى من عمال الإغاثة على يد مسلحين، وأفاد بيان للأمم المتحدة بأن 3 من العاملين بالمنظمة و7 عمال إغاثة، جميعهم من جنوب السودان، فقدوا عندما اختفت القافلة التي كانت تقلهم من مدينة ياي إلى ولاية وسط الاستوائية.
وأوضح البيان أن تلك هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها عمال إغاثة للاحتجاز من قبل جماعات مسلحة في غضون 6 أشهر، وأدان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في جنوب السودان، آلان ناودهو، الهجوم الأخير على عمال الإغاثة، قائلًا "إننا قلقون بشدة ونسعى جاهدين للحصول على معلومات عن حالتهم ووضعهم".

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