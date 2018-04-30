هالة صدقي تنتهي من تصوير «بركة» أوائل رمضان المقبل

تواصل النجمة هالة صدقي تصوير مشاهدها في مسلسل "بركة"، والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير نحو 70% من مشاهدها في العمل.



ونوّهت صدقي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تصوير مشاهد المسلسل سيمتد إلى الأيام الأولى في رمضان المقبل، لافتًة إلى أنه سيتم تصوير المشاهد المتبقية في العمل بالقاهرة والأقصر.



وأثنت صدقى على الجهد الذي يبذله فريق عمل المسلسل من أجل سرعة الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل بالكامل قبل حلول الشهر الكريم، مشيرة إلى أنها تجسد خلال المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار بوليسي أكشن كوميدي اجتماعي دور المرأة الصعيدية لأول مرة.



وأبدت صدقى تفاؤلها بأن يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا في رمضان المقبل، وخاصة أن جميع أعمالها الدرامية التي تشارك فيها يتم عرضها خلال السباق الرمضاني، وحققت نجاحا كبيرا.



يُذكر أن مسلسل "بركة" كان يحمل اسم "آخرة صبري" قبل تغييره، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وإنتاج تامر مرسي، وبطولة عمرو سعد، هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض، عمر زهران، أحمد حلاوة، مصطفى درويش وهنادي مهنى.

