أم كلثوم وأسمهان على مسرح «فليهارموني باريس».. 12 مايو

يقدم مسرح «فليهارموني باريس» التحية إلى كبار المطربات العرب الكلاسيكيات، ومنهم «أم كلثوم، فيروز، ليلى مراد، ميادة الحناوي، وردة الجزائرية، أسمهان»، وذلك في حفل ضخم يبدأ، في تمام الـ8.30 مساءً، 12 مايو القادم.



وتحيي الحفل ثلاث من المطربات العرب وهم الفلسطينية دلال أبو آمنة، والمصرية مي فاروق، واللبنانية عبير نعمة، حيث يقدمن التحية بحناجرهم من خلال غناء مجموعة من أشهر أعمال كواكب الشرق في الغناء، بمشاركة الفنان والموسيقى الفلسطيني رمزي أبو رضوان، مدير مؤسسة ومهرجان الكمنجاتي الموسيقي، والأوركسترا الموسيقية.



ونفذت تذاكر الحفل من الفئتين الثانية والثالثة على الموقع الإلكتروني لمسرح «فليهارموني باريس»، فور طرحها رسميًّا، وقاربت تذاكر الفئة الأولى على النفاد بنسبة 95%.



ويعد مسرح «فليهارموني باريس» واحدًا من أكبر مسارح باريس وأشهرها على الإطلاق، كما يعد مؤسسة ثقافية مكرسة للموسيقى السيمفونية، ويضم المسرح عدة قاعات للحفلات الموسيقية، بالإضافةً إلى ساحات واسعة للمعارض واللقاءات الفنية ومتحف للموسيقى ومكتبة، وتستطيع القاعة الكبرى للمسرح استيعاب أكثر من 2500 مقعد.