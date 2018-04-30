ترك: دراسات هندسية خاصة بالمرحلة الرابعة للطرق والكباري

كشف اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة تقوم حاليًا بإعداد الدراسات الهندسية الخاصة بالمرحلة الرابعة للطرق والكباري والمكمّلة للمرحلة الثالثة.



وقال رئيس هيئة الطرق والكباري، لـ«الدستور»، إن المرحلة الرابعة تتضمن طريق شرق الدلتا لما يمثله من أهمية كبيرة لشريحة ضخمة من المواطنين ويساعد على إحداث سيولة مرورية، خاصة عقب الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمي.



وأضاف أن المرحلة تبدأ من الدائرى الإقليمي إلى الزقازيق، ومن الزقازيق إلى السنبلاوين، ومن طريق السنبلاوين إلى دمياط، مؤكدًا أن هذا الطريق سيساعد فى نقل البضائع بصورة كبيرة وسيساعد فى خفض التكدس على الطريق.



أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم البدء فى تلك المرحلة عقب الانتهاء من الدراسات الهندسية الخاصة بها، لافتًا إلى أن التكلفة الخاصة بها تبلغ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة ستكون بطول 37 كم.