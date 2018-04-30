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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:32 م

وفاء عامر كلمة السر في «نسر الصعيد»

وفاء عامر
وفاء عامر
أمير محمد خالد
dostor.org/2151290

إسكندرانية تخرّجت في كلية الآداب، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل «الزوج آخر مَنْ يعلم»، لتنطلق بعدها في الدراما والسينما، ولم تصبح بطل العمل
لكن لا يستغني عن دورها لما له من لمسة مؤثرة في الأحداث، إضافة إلي أنها صقلت الموهبة بالدراسة؛ حتى أصبحت كلمة السر في العديد من الأعمال الفنية.

لا ينسى جمهورها دور «غنيمة» مع الساحر محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال، الذي منحها مساحة في الدراما الصعيدية لا تقل عن الصعايدة أنفسهم ولعل هذا النجاح هو ما جعلها تختار عمل درامي فقط في الماراثون الرمضاني، لتكون عودتها إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «نسر الصعيد».

وفاء تقوم في المسلسل الرمضاني بالبطولة النسائية، التى تتمركز حولها الأحداث، حيث تجسّد دور زوجة الأب «قناوي» الذي يجسّده محمد رمضان، وينتظر الجمهور هذا العام ما ستفعله، خاصة في ظل نجاحاتها السابقة.

«بنت الإسكندرية» لا تشغل بالها بحجم الدور أو ترتيب اسمها على تتر العمل، بقدر ما يكون تركيزها على تقديم شخصية جديدة تضيف لتاريخها ومسيرتها الفنية وتعيد اكتشافها من جديد، ليكون الطوفان و«كف القمر» أكبر دلالة على ذلك خلال مشوارها الفني.

لازالت تمتلك وفاء عامر العديد من المواهب والطاقات التي لم تخرج إلى النور، ولازالت قادرة على إبهار جمهورها، وأهم ما يميزها أنها تحظي بحب الجميع داخل كواليس أي عمل تقدمه؛ لأنها لا تبخل على أي شخص بالنصيحة أو المساعدة سواء نجم أو فنان صاعد.

وفاء عامر كلمة السر في «نسر الصعيد»
وفاء عامر كلمة السر في «نسر الصعيد»
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